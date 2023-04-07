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24 минуты назад

Square Enix удалила из Triangle Strategy антипиратскую защиту Denuvo

Игромания.ру

Похоже, что Square Enix удалила Denuvo из Triangle Strategy — упоминание антипиратской защиты пропало со страницы проекта в Steam.

Square Enix удалила из Triangle Strategy антипиратскую защиту Denuvo
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что тактическая ролевая игра вышла на PC в октябре 2022 года. Таким образом, можно сказать, что Denuvo защищала Triangle Strategy около полугода.

Кстати, за последние несколько месяцев Square Enix освободила от оков Denuvo ещё две игры — ролевую стратегию The Diofield Chronicle и ролевой экшен Valkyrie Elysium. Оба проекта вышли на PC в сентябре прошлого года. При этом игры Square Enix всё ещё нельзя официально купить в России.

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