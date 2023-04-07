Объявлен розыгрыш Xbox Series X в дизайне «Элеоноры» из Atomic Heart

Студия Mundfish объявила о розыгрыше Xbox Series X и контроллера Xbox Wireless Controller, выполненных в дизайне ремонтного шкафа «Элеонора» из игры Atomic Heart. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить несколько условий: подписаться на страницы Mundfish и геймдиректора Роберта Багратуни в Twitter, поставить лайк под данной публикацией и сделать репост с хэштегом #AtomicNora.

Розыгрыш продлится до 24 апреля в 19:00 по МСК, а победителя оповестят личным сообщением. Участие в конкурсе могут принять совершеннолетние жители США, Канады, ряда европейских и азиатских стран, а также Украины и Казахстана. От одного аккаунта допускается только один репост.