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1 час назад

Mundfish объявляет о розыгрыше Xbox Series X в дизайне «Элеоноры» из Atomic Heart

ITZine.ruиещё 2

Студия Mundfish объявила о розыгрыше Xbox Series X и контроллера Xbox Wireless Controller, выполненных в дизайне ремонтного шкафа «Элеонора» из игры Atomic Heart. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить несколько условий: подписаться на страницы Mundfish и геймдиректора Роберта Багратуни в Twitter, поставить лайк под данной публикацией и сделать репост с хэштегом #AtomicNora.

Объявлен розыгрыш Xbox Series X в дизайне «Элеоноры» из Atomic Heart
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Розыгрыш продлится до 24 апреля в 19:00 по МСК, а победителя оповестят личным сообщением. Участие в конкурсе могут принять совершеннолетние жители США, Канады, ряда европейских и азиатских стран, а также Украины и Казахстана. От одного аккаунта допускается только один репост.

Itzine.ru

Правила проведения конкурса не указывают Россию в списке стран-участников.

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