Продажи ремейка Resident Evil 4 за 12 дней достигли 4 млн копий

Capcom на сайте обновила информацию о продажах ремейка Resident Evil 4. Стало известно, что тираж тайтла превысил 4 млн копий. На достижение такого результата проекту понадобилось всего 12 дней — он вышел 24 марта.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Capcom поблагодарила аудиторию и критиков за тёплый приём игры и подчеркнула, что этот фактор сыграл решающую роль в отличных продажах. Авторы уверены, что увеличить продажи поможет и режим «Наёмники», который сегодня вышел для игры в виде бесплатного обновления.

В ремейке Resident Evil 4 нужно играть за оперативника Леона Кеннеди и найти дочь президента, которую похитила группа сектантов для совершения своих целей.