Композитор рассказал о скрытом смысле музыки в God of War Ragnarok

«Тема Кратоса или основная тема, вернулась в God of War Ragnarok, но в этот раз я был уверен, что ее необходимо изменить, чтобы отразить тот факт, что Кратос в этой игре несет в себе развитие из прошлой части. Его тексты были изменены, чтобы поддержать эту концепцию», — отметил Маккрири.