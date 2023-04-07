$79.50+0.1487.10+0.37
17 минут назад

Описан скрытый смысл композиций в God of War Ragnarok

Газета.Ru

В главной музыкальной теме God of War Ragnarok про спартанского полководца Кратоса в мире скандинавских богов скрыт смысл сюжета игры от студии Sony Santa Monica. Об этом в своем блоге сообщил композитор проекта Беар Маккрири.

Композитор рассказал о скрытом смысле музыки в God of War Ragnarok
Фото: Sony Interactive EntertainmentSony Interactive Entertainment

«Тема Кратоса или основная тема, вернулась в God of War Ragnarok, но в этот раз я был уверен, что ее необходимо изменить, чтобы отразить тот факт, что Кратос в этой игре несет в себе развитие из прошлой части. Его тексты были изменены, чтобы поддержать эту концепцию», — отметил Маккрири.

По его словам, в мелодию были добавлены элементы из других композиций — темы богини Лауфэй, умершей жены Кратоса и темы Атрея, сына спартанского воина.

«Это было сделано для того, чтобы дать игрокам понять — семья навсегда изменила его, теперь они являются частью его самого», — пояснил композитор.

Маккрири также раскрыл, что в главной теме добавлены строки о пророчестве, связанном со смертью Кратоса по сюжету игры от рук скандинавского бога Тора.

«Рагнарек настает! // Пророчество на стене // Кому суждено пасть в битве?» — приводятся слова из композиции, которую исполняет хор на древнеисландском языке.

Ранее сценарист студии Sony Santa Monica Мэтт Софос рассказал, что в первой версии сюжета God of War: Ragnarok главный персонаж, спартанский генерал Кратос погибал в начале игры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий