Композитор рассказал о скрытом смысле музыки в God of War Ragnarok

В главной музыкальной теме God of War Ragnarok про спартанского полководца Кратоса в мире скандинавских богов скрыт смысл сюжета игры от студии Sony Santa Monica. Об этом в своем блоге сообщил композитор проекта Беар Маккрири.
«Тема Кратоса или основная тема, вернулась в God of War Ragnarok, но в этот раз я был уверен, что ее необходимо изменить, чтобы отразить тот факт, что Кратос в этой игре несет в себе развитие из прошлой части. Его тексты были изменены, чтобы поддержать эту концепцию», — отметил Маккрири.
По его словам, в мелодию были добавлены элементы из других композиций — темы богини Лауфэй, умершей жены Кратоса и темы Атрея, сына спартанского воина.
«Это было сделано для того, чтобы дать игрокам понять — семья навсегда изменила его, теперь они являются частью его самого», — пояснил композитор.
Маккрири также раскрыл, что в главной теме добавлены строки о пророчестве, связанном со смертью Кратоса по сюжету игры от рук скандинавского бога Тора.
«Рагнарек настает! // Пророчество на стене // Кому суждено пасть в битве?» — приводятся слова из композиции, которую исполняет хор на древнеисландском языке.
Ранее сценарист студии Sony Santa Monica Мэтт Софос рассказал, что в первой версии сюжета God of War: Ragnarok главный персонаж, спартанский генерал Кратос погибал в начале игры.