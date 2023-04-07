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42 минуты назад

Анонсирован ролевой экшен Neo Berlin 2087 для PlayStation 5 и PC

Игромания.ру

На YouTube-канале PlayStation появился анонсирующий трейлер ролевого экшена Neo Berlin 2087, над которым работает немецкая инди-студия Elysium Game. В настоящее время игра заявлена для PC и PS5, а её релиз намечен на 2024 год. Проект создаётся на Unreal Engine 5.

Анонсирован ролевой экшен Neo Berlin 2087 для PlayStation 5 и PC
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Neo Berlin 2087 описывают как эмоциональное киберпанковое приключение, поднимающее темы справедливости, дружбы, любви, вины, самопожертвования и предательства. По сюжету технологические достижения и кибернетизация разделили общество на двухклассовую систему, где богатые правят Берлином, а бедные пытаются выжить в трущобах и на опасных пустошах за пределами новых городских стен.

Игрок берёт на себя роль детектива, который умеет взламывать сознание подозреваемых и находить через изучение человеческого поведения подсказки для раскрытия дел. По ходу прохождения Neo Berlin 2087 главному герою предстоит восстановить справедливость для тех, кто больше всего в этом нуждается.

Разработчики обещают уникальный игровой процесс, сочетающий виды от 1-го и 3-го лица, а также гибкую настройку способностей и оружия, которая подходит под любой стиль игры с механикахами шутера, стелса и RPG.

Игроки отметили графику Neo Berlin 2087, однако раскритиковали всё остальное. Комментаторы указывают на заметные статтеры и унылый геймплей, отмечая, что трейлер не стоило выпускать в таком состоянии.

Один пользователь пошутил, что несмотря на графику, ролик выглядит так, словно его бюджет составил 20 долларов. При этом в начале трейлера команда Elysium Game предупредила, что ролик демонстрирует пре-альфа версию геймплея.

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