Capcom добавила в ремейк Resident Evil 4 бесплатный режим

Цель режима заключается в том, чтобы победить как можно больше врагов и набрать как можно больше очков за ограниченное время. Убийство врагов рукопашными атаками, выстрелы в голову, а также победа над более сильными врагами дают дополнительные секунды. Кроме того, у героя есть специальный счётчик, который активирует режим Mayhem и даёт дополнительное преимущество в бою.