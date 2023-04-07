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24 минуты назад

Capcom добавила в ремейк Resident Evil 4 бесплатный режим «Наёмники»

Игромания.ру

Состоялся релиз бесплатного режима «Наёмники» для ремейка Resident Evil 4 — в честь этого Capcom опубликовала небольшой трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Capcom добавила в ремейк Resident Evil 4 бесплатный режим
Фото: СкриншотСкриншот

Цель режима заключается в том, чтобы победить как можно больше врагов и набрать как можно больше очков за ограниченное время. Убийство врагов рукопашными атаками, выстрелы в голову, а также победа над более сильными врагами дают дополнительные секунды. Кроме того, у героя есть специальный счётчик, который активирует режим Mayhem и даёт дополнительное преимущество в бою.

Скриншот

Напомним, что ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC, PlayStation и Xbox Series. За первые два дня мировые продажи хоррора превысили 3 млн копий. В целом ремейк понравился многим, но нашлись и разочарованные фанаты, которые обрушили рейтинг проекта на Metacritic.

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