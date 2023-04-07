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23 минуты назад

Microsoft ограничила использование эмуляторов на Xbox Series

Игромания.ру

Пользователи сети заметили, что Microsoft ограничила использование эмуляторов на Xbox Series, оставив такую возможностях только на консолях, переведённых в режим разработчика.

Microsoft ограничила использование эмуляторов на Xbox Series
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если же пользователь попытается запустить эмулятор в режиме розничной торговли, то он столкнётся с ошибкой и следующим сообщением: «игра или приложение, которое вы пытаетесь запустить, нарушает политику Microsoft Store и не поддерживается». Отметим, что за перевод консоли в режим разработчика нужно заплатить около 20 долларов.

По данным одной из разработчиц Microsoft Azure, руководство компании могло пойти на данный запрет из-за юридических трудностей с Nintendo и опасений, связанных с потенциальной угрозой безопасности.

Сообщается, что участники группы Xbox Emulation Hub Discord надеются убедить Microsoft отменить решение по эмуляторам, устроив кампанию в социальных сетях.

Игры,Microsoft,
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