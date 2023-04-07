Пользователи сети заметили, что Microsoft ограничила использование эмуляторов на Xbox Series, оставив такую возможностях только на консолях, переведённых в режим разработчика.

Если же пользователь попытается запустить эмулятор в режиме розничной торговли, то он столкнётся с ошибкой и следующим сообщением: «игра или приложение, которое вы пытаетесь запустить, нарушает политику Microsoft Store и не поддерживается». Отметим, что за перевод консоли в режим разработчика нужно заплатить около 20 долларов.