BKOM Studios и Paizo анонсировали две новые видеоигры по Pathfinder

BKOM Studios и Paizo анонсировали две новые видеоигры по вселенной Pathfinder, при этом одна из них готовится к релизу уже в этом году на PC (Steam).

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Вторая игра в настоящий момент находится на «ранней стадии» разработки. Компании пообещали раскрыть больше новостей об обоих проектах в ближайшее время.

В своём сообщении BKOM Studios отметила, что грядущие игры идеально согласуются с её видением создания «уникальных и значимых игровых впечатлений на PC и консолях». По словам представителя Paizo, компаниям не терпится «расширить бренд Pathfinder в новых цифровых пространствах».