Valve добавит NVIDIA Reflex в Counter-Strike 2

Технология NVIDIA Reflex, снижающая инпут-лаг, доберётся и до Counter-Strike 2, которая выйдет летом этого года. Наибольшую разницу заметят обладатели старых видеокарт. Однако стоит учесть, что на адаптерах AMD это новшество не поддерживается.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Снижение инпут-лага особенно оценят киберспортсмены. Инпут-лаг представляет собой «задержку ввода», то есть время, которое проходит с момента нажатия клавиши до фактического выполнения действия на экране.

Counter-Strike 2 считается обновлённой версией CS:GO на движке Source 2. В CS:GO технология NVIDIA Reflex отсутствовала. Журналисты предполагают, что после этого дополнения технологию добавят почти во все популярные соревновательные шутеры.