Valve добавит NVIDIA Reflex в Counter-Strike 2

Технология NVIDIA Reflex, снижающая инпут-лаг, доберётся и до Counter-Strike 2, которая выйдет летом этого года. Наибольшую разницу заметят обладатели старых видеокарт. Однако стоит учесть, что на адаптерах AMD это новшество не поддерживается.
Снижение инпут-лага особенно оценят киберспортсмены. Инпут-лаг представляет собой «задержку ввода», то есть время, которое проходит с момента нажатия клавиши до фактического выполнения действия на экране.
Counter-Strike 2 считается обновлённой версией CS:GO на движке Source 2. В CS:GO технология NVIDIA Reflex отсутствовала. Журналисты предполагают, что после этого дополнения технологию добавят почти во все популярные соревновательные шутеры.
Напомним, Valve пообещала, что все предметы не только переберутся в новую версию шутера, но и улучшат свой внешний вид. Переход с CS:GO к Counter-Strike 2 произойдёт в форме бесплатного обновления.