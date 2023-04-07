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17 минут назад

Valve добавит NVIDIA Reflex в Counter-Strike 2

Игромания.ру

Технология NVIDIA Reflex, снижающая инпут-лаг, доберётся и до Counter-Strike 2, которая выйдет летом этого года. Наибольшую разницу заметят обладатели старых видеокарт. Однако стоит учесть, что на адаптерах AMD это новшество не поддерживается.

Valve добавит NVIDIA Reflex в Counter-Strike 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Снижение инпут-лага особенно оценят киберспортсмены. Инпут-лаг представляет собой «задержку ввода», то есть время, которое проходит с момента нажатия клавиши до фактического выполнения действия на экране.

Counter-Strike 2 считается обновлённой версией CS:GO на движке Source 2. В CS:GO технология NVIDIA Reflex отсутствовала. Журналисты предполагают, что после этого дополнения технологию добавят почти во все популярные соревновательные шутеры.

Напомним, Valve пообещала, что все предметы не только переберутся в новую версию шутера, но и улучшат свой внешний вид. Переход с CS:GO к Counter-Strike 2 произойдёт в форме бесплатного обновления.

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