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47 минут назад

Скоро в Diablo 3 стартует 29-й сезон — он станет последним

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Генеральный директор Blizzard и ответственный за франшизу Diablo Род Фергюссон в беседе с журналистами Wowhead заявил, что грядущий 29-й сезон Diablo 3 станет для игры финальным. Как минимум он будет последним с точки зрения нового контента.

29-й сезон Diablo 3 станет последним
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Род подчеркнул, что 29-й сезон будет «не таким богатым», как 28-й. По его словам, в новом сезоне «Нефалем, возможно, не получит привычных новых доспехов и косметики для питомцев, к которым они привыкли».

«Броня, вероятно, наиболее вероятный аспект, который будет урезан в 29-м сезоне, так как она требует больше всего работы. Но посмотрим».

Начиная с 30-го сезона в Diablo 3 будет повторяться контент из предыдущих сезонов. Напомним, игре в этом году стукнет целых 11 лет. После выхода четвёртой части цикла «трёшка» сможет спокойно уйти на пенсию, а разработчики смогут сосредоточиться на новой игре.

Дата релиза 29-го сезона Diablo 3 пока неизвестна. А Diablo 4 выйдет на ПК и консолях в июне этого года. Blizzard уже назвала точное время релиза.

Игры,Род Фергюссон,
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