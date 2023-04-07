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1 час назад

Топовые футбольные клубы поддержали EA Sports FC

Чемпионат.com

6 апреля Electronic Arts представила EA Sports FC — будущий футбольный симулятор, который придёт на замену FIFA. Разработчики объявили, что совсем скоро фанаты и обычные зрители смогут увидеть треугольное лого на футболках спортсменов, на билбордах и других рекламных площадках.

Топовые футбольные клубы поддержали EA Sports FC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Крупнейшие футбольные клубы со всего мира уже присоединились к анонсу грядущего спортивного симулятора. О своём появлении в EA Sports FC объявили множество известных команд, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бенфику», «Шальке-04» и «Бока Хуниорс». Клубы при этом опубликовали логотип будущего проекта в стиле собственных цветов.

«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

«Тоттенхэм»

«Лидс Юнайтед»

«Фулхэм»

«Бенфика»

«Порту»

«Шальке-04»

«Бока Хуниорс»

«Аякс»

«Динамо» Загреб

Итальянская Серия А

Все детали будущего футбольного симулятора EA Sports FC мы узнаем в июле на отдельной презентации Electronic Arts.

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