Топовые футбольные клубы поддержали EA Sports FC

6 апреля Electronic Arts представила EA Sports FC — будущий футбольный симулятор, который придёт на замену FIFA. Разработчики объявили, что совсем скоро фанаты и обычные зрители смогут увидеть треугольное лого на футболках спортсменов, на билбордах и других рекламных площадках.
Крупнейшие футбольные клубы со всего мира уже присоединились к анонсу грядущего спортивного симулятора. О своём появлении в EA Sports FC объявили множество известных команд, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бенфику», «Шальке-04» и «Бока Хуниорс». Клубы при этом опубликовали логотип будущего проекта в стиле собственных цветов.
«Манчестер Сити»
«Ливерпуль»
«Тоттенхэм»
«Лидс Юнайтед»
«Фулхэм»
«Бенфика»
«Порту»
«Шальке-04»
«Бока Хуниорс»
«Аякс»
«Динамо» Загреб
Итальянская Серия А
Все детали будущего футбольного симулятора EA Sports FC мы узнаем в июле на отдельной презентации Electronic Arts.