Топовые футбольные клубы поддержали EA Sports FC

6 апреля Electronic Arts представила EA Sports FC — будущий футбольный симулятор, который придёт на замену FIFA. Разработчики объявили, что совсем скоро фанаты и обычные зрители смогут увидеть треугольное лого на футболках спортсменов, на билбордах и других рекламных площадках.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Крупнейшие футбольные клубы со всего мира уже присоединились к анонсу грядущего спортивного симулятора. О своём появлении в EA Sports FC объявили множество известных команд, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бенфику», «Шальке-04» и «Бока Хуниорс». Клубы при этом опубликовали логотип будущего проекта в стиле собственных цветов.

«Манчестер Сити»

«Ливерпуль»

«Тоттенхэм»

«Лидс Юнайтед»

«Фулхэм»

«Бенфика»

«Порту»

«Шальке-04»

«Бока Хуниорс»

«Аякс»

Итальянская Серия А