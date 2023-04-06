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42 минуты назад

Специалисты Digital Foundry очень довольны состоянием обновлённого «Ведьмака 3»

Чемпионат.com

Недавно «Ведьмак 3» получил патч 4.02, который уже протестировал специалист Digital Foundry Томас Морган на консолях PS5 и Xbox Series. Эксперт отметил, что теперь игра работает на консолях практически идеально.

В Digital Foundry остались довольны состоянием обновлённого «Ведьмака 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В режиме производительности на консолях PS5, Xbox Series X и Xbox Series S игра выдаёт стабильные 60 FPS. Но есть практически незаметные проседания кадров в Новиграде. Особенно хорошо виден прирост FPS на консоли Sony.

Анализ «Ведьмака 3» на консолях после выхода патча 4.02

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.

Морган также отметил, что CD Projekt RED смогла заметно улучшить производительность и техническую составляющую «Ведьмака 3», не снижая разрешения и ухудшая графику. При этом режим с трассировкой лучей по-прежнему идёт в 30 FPS.

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