Карты на стол: лучшие карточные настольные игры на русском языке

Карточные настольные игры порой пользуются противоречивой репутацией: дескать, их нельзя называть «настоящими» настолками, потому что они слишком простые. Конечно же, это заблуждение — мир карточных игр невероятно богат интересными проектами разных жанров для разных аудиторий. И мы собрали подборку лучших.

Фото: Boardgamegeek Boardgamegeek

«7 Чудес»

HobbyGames

«7 Чудес» — настоящая живая классика игр на карточный драфт. Это простая, но неожиданно глубокая стратегия, где игрокам предстоит развивать свои цивилизации, передавая друг другу руки карт. Каждый ход нужно лишь выбрать, какое сооружение или технологию оставить себе, но большое разнообразие карт создает широкий простор для разных стратегий. Причем «7 Чудес» рассчитана именно на большую группу игроков: механики достаточно элегантны, чтобы партии проходили быстро и без головной боли.

«Экипаж: Погружение в бездну»

HobbyGames

Оригинальная «Экипаж: Экспедиция к девятой планете» была одной из лучших игр 2019 года: она получила огромное множество наград и номинаций в настольных кругах. Однако продолжение под заголовком «Погружение в бездну» получилось еще лучше. Механика «кооперативного Дурака», где игроки должны разыгрывать карты и взятки, осталась прежней, но задания и ситуации стали гораздо более любопытными. Если вы любите хитрые, но доступные кооперативы — обязательно попробуйте.

«Ужас Аркхэма. Карточная игра»

HobbyGames

«Ужас Аркхэма» знаком практически каждому любителю настольных игр: в одних он пробудил интерес к хобби, для других открыл мир «тяжелых» игр, третьи же просто любят сеттинг «Мифов Ктулху». Правда, оригинальная игра, мягко говоря, не идеальна. Она долгая, занудная и не слишком стратегическая — но все эти недостатки исправляет карточная версия. Игрокам предстоит собрать колоды собственных персонажей и пройти сюжетные сценарии, соединенные в цельные истории. «Ужас Аркхэма. Карточная игра» имеет лишь один минус — если вы хотите играть в новенькие сценарии и собирать новые карты, их придется покупать отдельно. И это недешево.

«Путь лепестка»

HobbyGames

«Путь лепестка» сочетает элементы логической головоломки, игры на блеф и математической задачки, где игрокам нужно завоевать симпатии прекрасных гейш в Киото. Для этого им нужно дарить подарки, но есть одна проблема: как правило, первый игрок выбирает, какие подарки раздаст в свой ход, а второй выбирает, кому они отходят. Противостояние получается напряженным, потому что оба оппонента пытаются заставить друг друга принимать неверные или невыгодные решения. Причем длина партии в «Путь лепестка» составляет от силы полчаса — это почти идеальная карточная дуэль.

«Корова 006»

"МосИгра"

По названию и оформлению можно подумать, что «Корова 006» — какая-то детская игра, но это совсем не так. Оригинальная 6 nimmt! от известного дизайнера Вольфганга Крамера — элементарная, быстрая и неожиданно хитрая игра на менеджмент руки, где игрокам нужно рассчитывать свои ходы, чтобы забрать самых ценных «коров». Она хорошо играется хоть вдвоем, хоть вдесятером, и однозначно принадлежит к той категории игр, что со временем становятся только глубже. Иными словами, не судите книгу по обложке — «Корове 006» стоит дать шанс.

«Борьба за галактику»

Gaga