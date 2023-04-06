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Релиз Final Fantasy Pixel Remaster состоится на Switch и PS4 19 апреля

Сборник из обновлённых версий первых шести Final Fantasy под названием Final Fantasy Pixel Remaster выйдет на Nintendo Switch и PS4 уже 19 апреля.

Релиз Final Fantasy Pixel Remaster состоится на Switch и PS4 19 апреля
© Игромания.ру

В играх внесли улучшения в геймплейные элементы, освежили саундтрек, добавили дополнительные опции (отключение случайных столкновений) и обновили интерфейс с графической составляющей. Изначально релиз сборника состоялся в прошлом году на PC и мобильных устройствах.

Ранее физические издания для консолей были разобраны по предзаказам в кратчайшие сроки. Желающие, кстати, могут приобрести каждую часть отдельно — стоимость оригинала и сиквела составляет 12 долларов, а остальные игры оценили в 18 долларов. Сам сборник обойдётся в 75 долларов.

За предзаказы на Switch дарят тематические обои для рабочего стола, а пользователи PlayStation получат различные темы и аватары.

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