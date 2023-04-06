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49 минут назад

Как открыть FJX Imperium (Intervention) в Modern Warfare 2 и Warzone 2

Мария Иванова

12 апреля в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 начнется третий сезон, и одна из самых желанных новинок среди оружия — это снайперская винтовка FJX Imperium. Правда, ветераны серии, в совершенстве освоившие технику quickscope, помнят ее немного под другим названием — Intervention. После дебюта в оригинальной Modern Warfare 2 она вернулась лишь в качестве пост-релизного дополнения для Infinite Warfare, но теперь поклонники винтовки смогут тряхнуть стариной.

Как открыть FJX Imperium (Intervention) в Modern Warfare 2 и Warzone 2
Фото: SteamSteam

FJX Imperium можно будет бесплатно разблокировать в рамках боевого пропуска грядущего третьего сезона. Разработчики пока не раскрыли, в каком именно секторе карты Warzone появится винтовка, но стоит помнить, что ISO Hemlock и KV Broadside были в B4 и B11 соответственно. Возможно, FJX Imperium появится там же.

Напомним, боевой пропуск станет доступен с началом третьего сезона, старт которого намечен на 12 апреля. Опытные игроки подозревают, что изменения в свежем патче значительно повлияют на состояние мета-игры — как минимум потому, что каждый владелец FJX Imperium наверняка начнет изучать quickscope.

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