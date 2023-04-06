В PSN упомянули дату релиза Oxenfree 2: Lost Signals

В базе данных PSN обнаружили упоминание возможной даты релиза мистического приключения Oxenfree 2: Lost Signals — 12 июля 2023 года.
Проект перенесли на текущий год в прошлом сентябре, тогда авторы заявили, что хотят улучшить новинку и добавить поддержку большего количества языков (интерфейс и субтитры будут доступны и на русском языке).
Изначально предполагалось, что игра выйдет лишь на PC и Switch, но позже стало известно о релизе сиквела и на PlayStation. В прошлый раз предполагаемую дату выхода тоже, кстати, раскрывали с помощью PSN.
Действие продолжения разворачивается через пять лет после первой игры, когда героиня Райли возвращается в родной город, пытаясь раскрыть тайну загадочных радиосигналов.