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14 минут назад

В PSN упомянули дату релиза Oxenfree 2: Lost Signals —12 июля 2023 года

Игромания.ру

В базе данных PSN обнаружили упоминание возможной даты релиза мистического приключения Oxenfree 2: Lost Signals — 12 июля 2023 года.

В PSN упомянули дату релиза Oxenfree 2: Lost Signals
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Проект перенесли на текущий год в прошлом сентябре, тогда авторы заявили, что хотят улучшить новинку и добавить поддержку большего количества языков (интерфейс и субтитры будут доступны и на русском языке).

Изначально предполагалось, что игра выйдет лишь на PC и Switch, но позже стало известно о релизе сиквела и на PlayStation. В прошлый раз предполагаемую дату выхода тоже, кстати, раскрывали с помощью PSN.

Действие продолжения разворачивается через пять лет после первой игры, когда героиня Райли возвращается в родной город, пытаясь раскрыть тайну загадочных радиосигналов.

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