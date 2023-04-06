Разработчик Atomic Heart показал ранние образы роботов-близняшек

Трудившийся над созданием Atomic Heart художник-фрилансер Олег Алейников опубликовал в своем профиле на ArtStation несколько концепт-артов, изображающих ранние образы запомнившихся многим роботов-близняшек из финальной версии игры. На это обратило внимание издание DTF.

Фото: Oleg Aleinikov/Artstation Oleg Aleinikov/Artstation

Из работ Алейникова можно понять, что прическу в виде колоска роботы получили не сразу. Изначально разработчики присматривались к разным вариантам, в том числе и каре. Более того, в какой-то момент «волосы» роботов были не русыми, а темного цвета.

По концепт-артам также видно, что близняшки Левая и Правая, судя по всему, на всех этапах разработки имели сексуализированный образ. Роботы всегда изображались в обтягивающем боди и на высоких каблуках. Однако, их лица не на всех этапах закрывали маски. На некоторых работах Алейникова машины представлены с миловидными женскими лицами.

Atomic Heart – это шутер с элементами RPG от российской студии Mundfish, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР не распался, а достиг больших высот в сфере робототехники и кибернетики. Релиз игры состоялся 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.