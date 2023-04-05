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16 минут назад

Названы самые популярные игры для консолей в России

Lenta.ru

Представители «М.Видео-Эльдорадо» перечислили самые востребованные игры на различных консолях в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает издание «Игромания».

Названы самые популярные игры для консолей в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ретейлер назвал самые популярные коробочные версии игр, реализованные в магазинах компании. На PlayStation 4 лидировала Cyberpunk 2077 — в топ-5 также попали God of War: Ragnarok, Mortal Kombat 11 Ultimate, Red Dead Redemption 2 и Mortal Kombat X. На PlayStation 5 самой востребованной игрой оказалась God of War: Ragnarok. В список также включили Hogwarts Legacy, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес», Grand Theft Auto V и Demon's Souls.

Среди пользователей Xbox были популярны Hogwarts Legacy, Back 4 Blood, Just Dance 2022, FIFA 22 и Atomic Heart. На Nintendo Switch наиболее продаваемой оказалась игра Minecraft — в топ также включили F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Mortal Kombat 11: Ultimate, Super Mario Odyssey и Bayonetta 3.

По информации ретейлера, половина проданных игр в январе-марте пришлась на PlayStation 4. Доля приставки нового поколения PS5 составила около 25 процентов.

«Игры для консолей PlayStation продолжают оставаться наиболее популярными у россиян», — подчеркнул представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее стало известно, что тайтлы от EA и Rockstar оказались самыми популярными играми на европейском рынке в январе. За первый месяц 2023 года в Европе было продано 12,1 миллиона копий игр.

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