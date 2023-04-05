В Steam бесплатно отдают 6 игр

Steam бесплатно отдает игры: в каталоге появилось шесть новых проектов, среди которых три шутера, средневековый экшен с магией, хоррор и красочное приключение.

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Bloodhound: First Day in Hell — бесплатная версия хоррор-шутера, вдохновленного играми 90-х. Главный герой — опытный воин, задача которого остановить злобный культ и призванных демонов. Платная версия игры пока не вышла.

Protos Magos — фэнтезийный экшен от первого лица в средневековом сеттинге, доступный в раннем доступе. Игрокам предстоит стать магом, использующим заклинания вместо оружия. В будущем разработчики обещают добавить новые локации, врагов и оружие. Hollow Mission — шутер-головоломка с элементами хоррора, где солдату предстоит разгадать тайну исчезнувшего в лесу лагеря.

13iew — хоррор-головоломка о девочке, запертой в подвале больницы. Ей нужно сбежать из здания, не попавшись на глаза доктору.

Temanava — приключенческая игра о пилоте Амелии, совершившей аварийную посадку на острове с неизвестным языком. Героине придется выучить местный язык и найти второго пилота.

POOSTALL Royale — бесплатный спин-офф серии Postal от компании Running With Scissors, представляющий собой простенький шутер, созданный в качестве первоапрельской шутки.