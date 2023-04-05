Стало известно точное время выхода Diablo IV

Майк Ибарра, президент Blizzard, рассказал точное время, когда игроки смогут ворваться в мир Diablo IV. Изначально он поведал об этом 26 марта, но с тех пор планы изменились. Майк признал неточность и объявил окончательное время.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Начать играть в Diablo IV, которую авторы считают лучшей игрой во франшизе, можно будет: 2 июня в 02:00 МСК — для предзаказавших Deluxe и Ultimate издания; 6 июня в 02:00 МСК — для всех, кто купил игру.