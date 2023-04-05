Стало известно точное время выхода Diablo IV

Майк Ибарра, президент Blizzard, рассказал точное время, когда игроки смогут ворваться в мир Diablo IV. Изначально он поведал об этом 26 марта, но с тех пор планы изменились. Майк признал неточность и объявил окончательное время.
Начать играть в Diablo IV, которую авторы считают лучшей игрой во франшизе, можно будет: 2 июня в 02:00 МСК — для предзаказавших Deluxe и Ultimate издания; 6 июня в 02:00 МСК — для всех, кто купил игру.
Недавно в Diablo IV проходило открытое тестирование, успехами игроков которого поделились разработчики. А один из фанатов уже сделал калькулятор навыков. Diablo IV будет доступна на PC, PlayStation и Xbox. Консоли Microsoft текущего поколения обзаведутся набором с игрой и дополнительными бонусами.