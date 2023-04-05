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В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+»

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Со свежим обновлением в God of War: Ragnarok появился долгожданный режим «Новая игра+». Для него разработчики добавили в игру новую экипировку и чары (и не только!), а также повысили максимальный уровень героя.

В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+»
© Игромания.ру

Доступ к новому режиму традиционно открывается тогда, когда вы уже хотя бы раз завершили игру. И, конечно, в «Новой игре+» вы начнёте с уже имеющимся у вас арсеналом и умениями. А далее нас ждут встречи с куда более опасными противниками и боссами.

Также, помимо прочего, разработчики позволят игрокам вновь пройти God of War Ragnarok уже в чёрно-белом режиме.

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