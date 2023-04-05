В God of War Ragnarok добавили «Новую игру+»

Со свежим обновлением в God of War: Ragnarok появился долгожданный режим «Новая игра+». Для него разработчики добавили в игру новую экипировку и чары (и не только!), а также повысили максимальный уровень героя.

Доступ к новому режиму традиционно открывается тогда, когда вы уже хотя бы раз завершили игру. И, конечно, в «Новой игре+» вы начнёте с уже имеющимся у вас арсеналом и умениями. А далее нас ждут встречи с куда более опасными противниками и боссами.