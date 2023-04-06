Слух: в Genshin Impact появится соблазнительная дендро героиня

В сети начинает появляться всё больше утечек о будущих обновлениях Genshin Impact. И если уже точно известно, что в патче 3.6 появятся Бай Чжу и Кавех, то про возможных новых героев из Ли Юэ и Фонтейна таких подробностей нет.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Свежая же информация появилась на форуме с утечками по игре. В этот раз фанаты могут взглянуть на предполагаемую дорожную карту обновлений, где указаны новинки вплоть до патча 4.0.

Кирара, о которой уже давно ходят слухи, должна появиться в обновлении 3.7. Это будет четырёхзвёздочный дендро персонаж. Как считают фанаты, Кирара станет девочкой с кошачьими ушами. Что касается оружия, то большинство инсайдеров уверены, что героиня будет мечником с одноручным оружием.