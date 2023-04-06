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37 минут назад

Слух: в Genshin Impact появится соблазнительная дендро героиня

Игромания.ру

В сети начинает появляться всё больше утечек о будущих обновлениях Genshin Impact. И если уже точно известно, что в патче 3.6 появятся Бай Чжу и Кавех, то про возможных новых героев из Ли Юэ и Фонтейна таких подробностей нет.

Слух: в Genshin Impact появится соблазнительная дендро героиня
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Свежая же информация появилась на форуме с утечками по игре. В этот раз фанаты могут взглянуть на предполагаемую дорожную карту обновлений, где указаны новинки вплоть до патча 4.0.

Кирара, о которой уже давно ходят слухи, должна появиться в обновлении 3.7. Это будет четырёхзвёздочный дендро персонаж. Как считают фанаты, Кирара станет девочкой с кошачьими ушами. Что касается оружия, то большинство инсайдеров уверены, что героиня будет мечником с одноручным оружием.

В патче 3.8 новых героев не предвидится. Судя по попавшей в сеть дорожной карте, игроков ожидает повторное появление крио Эолы, которую можно было увидеть в 2021 году. Возможно и то, что она получит скин в летней тематике. Обновление 4.0 не обладает подробностями, за исключением того, что в нём будут два новых персонажа.

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