Стала известна дата презентации шутера XDefiant

Ubisoft объявила о грядущей презентации командного шутера XDefiant — она пройдёт 13 апреля. В этот же день начнётся закрытое бета-тестирование, которое продлится до 23 апреля.

Напомним, что недавно Ubisoft разрешила записывать и показывать игровой процесс всех будущих тестов XDefiant. Кроме того, участники грядущего бета-тестирования смогут получить награду в виде набора с эксклюзивными предметами.

Анонс XDefiant, которая в начале имела приписку Tom Clancy’s, состоялся в 2021 году, а в 2022 году проект прошёл через ребрендинг. Первая реакция игроков на шутер оказалась довольно отрицательной XDefiant. Ранее у игры появилась страница в PS Store, но без даты выхода.

Награды за бета-тест