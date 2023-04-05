Сотрудник Nintendo рассказал о новой игре про Марио

Новая игра про усатого водопроводчика Марио может быть анонсирована уже в ближайшие месяцы. Об этом в интервью с изданием Variety сказал главный геймдизайнер компании Nintendo Сигэру Миямото.

Фото: Illumination/YouTube Illumination/YouTube

Миямото не указал точную дату, но отметил, что новости об игре появятся в будущих выпусках Nintendo Direct. Nintendo Direct – это нерегулярные дайджесты анонсов от Nintendo, которые выходят раз в несколько месяцев. По словам Миямото, новая игра про Марио точно будет консольной, а не мобильной.

«Основной стратегией Nintendo является выпуск игр для собственного аппаратного обеспечения», – сказал он.

Опыт работы со смартфонами в рамках проекта Super Mario Run Миямото счел положительным. По его словам, игра для Android и iOS помогла Марио расширить аудиторию.