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20 минут назад

Сотрудник Nintendo рассказал о новой игре про Марио

Газета.Ru

Новая игра про усатого водопроводчика Марио может быть анонсирована уже в ближайшие месяцы. Об этом в интервью с изданием Variety сказал главный геймдизайнер компании Nintendo Сигэру Миямото.

Сотрудник Nintendo рассказал о новой игре про Марио
Фото: Illumination/YouTubeIllumination/YouTube

Миямото не указал точную дату, но отметил, что новости об игре появятся в будущих выпусках Nintendo Direct. Nintendo Direct – это нерегулярные дайджесты анонсов от Nintendo, которые выходят раз в несколько месяцев. По словам Миямото, новая игра про Марио точно будет консольной, а не мобильной.

«Основной стратегией Nintendo является выпуск игр для собственного аппаратного обеспечения», – сказал он.

Опыт работы со смартфонами в рамках проекта Super Mario Run Миямото счел положительным. По его словам, игра для Android и iOS помогла Марио расширить аудиторию.

Общаясь с журналистами, геймдизайнер также коснулся темы жестокости и насилия в видеоиграх. По его словам, он принимает формат таких развлечений, но своей миссией видит создание миролюбивых игр.

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