$79.36+1.4186.72+2.10
22 минуты назад

Electronic Arts стала самым популярным издателем игр на PlayStation и Xbox — Ampere

Чемпионат.com

Как сообщает аналитическая компания Ampere Analysis, в период с сентября 2022 года по февраль 2023-го самым успешным издателем игр для консолей стала Electronic Arts. В продуктах компании проводят время около 16% активных пользователей PlayStation и Xbox.

EA стала самым популярным издателем игр на PlayStation и Xbox
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самым популярным релизом EA стала FIFA 23 — в феврале рейтинг вовлечённости пользователей в игру составил целых 35%. Футбольному симулятору удалось обойти показатели невероятно популярной Genshin Impact и онлайновой Final Fantasy 14. Также высокие результаты показали Apex Legends и Battlefield 2042, которую недавно добавили в подписки Game Pass и PS Plus.

На втором месте в топе оказалась Activision Blizzard благодаря релизу Overwatch 2 и Call of Duty: Modern Warfare 2. Замкнула тройку Epic Games — геймеры продолжают проводить много времени в Fortnite.

Игры,ФИФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий