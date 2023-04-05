EA стала самым популярным издателем игр на PlayStation и Xbox

Как сообщает аналитическая компания Ampere Analysis, в период с сентября 2022 года по февраль 2023-го самым успешным издателем игр для консолей стала Electronic Arts. В продуктах компании проводят время около 16% активных пользователей PlayStation и Xbox.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самым популярным релизом EA стала FIFA 23 — в феврале рейтинг вовлечённости пользователей в игру составил целых 35%. Футбольному симулятору удалось обойти показатели невероятно популярной Genshin Impact и онлайновой Final Fantasy 14. Также высокие результаты показали Apex Legends и Battlefield 2042, которую недавно добавили в подписки Game Pass и PS Plus.