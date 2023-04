Во что поиграть после ремейка Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 бьет все возможные рекорды и держится в топах продаж уже две недели. Разработчики отлично смогли воссоздать дух оригинала, осовременив все необходимые элементы — от графики до управления и механик. Если вы прошли ремейк и теперь хотите поиграть во что-то похожее, специально для вас мы и составили подборку ниже.

Resident Evil 2 (2019)

Пожалуй, это немного очевидная рекомендация, но тем не менее. Если вы прошли ремейк Resident Evil 4, но не знаете, как началась долгая карьера Леона Кеннеди, обязательно поиграйте в ремейк Resident Evil 2. Первый день Леона на службе в полицейском участке Раккун-сити обернулся настоящим кошмаром, и его характер в четвертой части во многом обусловлен именно событиями второй — включая роковое знакомство с Адой Вонг. Resident Evil 2 — survival horror до мозга костей, однако он построен нам том же движке, что и четверка, да и выполнен на таком же высоком уровне.

Resident Evil 5

Resident Evil 5 не повезло выйти в период, когда каждый второй разработчик пытался угнаться за популярностью Call of Duty — т.н. эпоху «коричневых» милитари-шутеров. И Capcom не стала исключением. Если четвертая часть серии напоминает нарочито дурацкий фильм ужасов, то пятая — это типичный голливудский боевик со взрывами, всемирными заговорами и секциями, где нужно сидеть за турелью. Тем не менее, Resident Evil 5 все равно заслуживает внимания: игру от начала до конца можно пройти в кооперативном режиме, который гарантирует множество запоминающихся моментов.

Resident Evil Village

Да, мы рекомендуем поиграть именно в восьмую часть серии, пускай седьмую и можно назвать более успешной игрой. Resident Evil Village сильно вдохновлена стилистикой и настроением Resident Evil 4: разве что вместо провинциальной Испании выживать предстоит в Восточной Европе. Оборотни, замок с вампирами, завод по производству строггов из Quake — на экране почти каждую минуту творится необъяснимый абсурд. Иными словами, если вам показалось, что ремейк четвертой Resident Evil утратил часть идиотизма оригинальной игры, обязательно взгляните на Village.

Dead Space (2023)

Resident Evil 4 — не единственный отличный ремейк, вышедший в 2023 году. Первая Dead Space тоже получила полноценный перезапуск, к чему нельзя относиться без иронии: оригинальная игра точно так же была вдохновлена шедевром Capcom, и теперь обзавелась ремейком в том же году. Новая Dead Space великолепно выглядит и играется куда приятнее, чем ее предшественница — пускай оригинал и не слишком нуждался в масштабном ремейке. Станция «Ишимура» еще никогда не ощущалась настолько жуткой, а инженер Айзек Кларк — настолько человечным. К тому же, механика повреждения конечностей некроморфов стала гораздо более зрелищной.

The Last of Us

Наконец, дилогия The Last of Us многим обязана Resident Evil 4 в плане игровых механик. Она сочетает крафтинг, динамичные сражения, перестрелки, ближний бой, поиск ресурсов и исследование локаций, но при этом не забывает об отличном сюжете. Путешествие Джоэла и Элли по пост-апокалиптическим Штатам — пожалуй, одна из самых качественных историй, рассказанных в видеоиграх. Продолжение тоже достойно комплиментов, пускай оно и встретило крайне неоднозначную реакцию среди обычных игроков.