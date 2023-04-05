Amazon сократит около 100 человек в игровом подразделении

Amazon сократит порядка сотни человек в своём игровом подразделении — анонс касается ответвлений в лице Prime Gaming, Game Growth и Amazon San Diego Game Studio.
Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартанн отметил, что остальные работники студии в Сан-Диего будут и дальше заниматься неким неанонсированным пока проектом, причём им придётся «удвоить» усилия при производстве новинки в свете увольнений.
Впрочем, дела у некоторых других игровых студий Amazon обстоят лучше — для них запланировано расширение. В частности, это касается авторов MMORPG New World и подразделения в Монреале. При этом Amazon всё ещё планирует увеличивать своё присутствие на рынке видеоигр, в том числе и дальше занимаясь их изданием (как было с Lost Ark).
В самой New World, кстати, совсем недавно стартовал первый сезон под названием Fellowship & Fire со свежей сюжетной кампанией, наборами снаряжения, экспедицией и другим всевозможным дополнительным контентом.