Amazon сократит около 100 человек в игровом подразделении

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартанн отметил, что остальные работники студии в Сан-Диего будут и дальше заниматься неким неанонсированным пока проектом, причём им придётся «удвоить» усилия при производстве новинки в свете увольнений.

Впрочем, дела у некоторых других игровых студий Amazon обстоят лучше — для них запланировано расширение. В частности, это касается авторов MMORPG New World и подразделения в Монреале. При этом Amazon всё ещё планирует увеличивать своё присутствие на рынке видеоигр, в том числе и дальше занимаясь их изданием (как было с Lost Ark).