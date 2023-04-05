$79.36+1.4186.72+2.10
36 минут назад

Игровое подразделение Amazon ждут сокращения — работу потеряют около 100 человек

Игромания.ру

Amazon сократит порядка сотни человек в своём игровом подразделении — анонс касается ответвлений в лице Prime Gaming, Game Growth и Amazon San Diego Game Studio.

Amazon сократит около 100 человек в игровом подразделении
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартанн отметил, что остальные работники студии в Сан-Диего будут и дальше заниматься неким неанонсированным пока проектом, причём им придётся «удвоить» усилия при производстве новинки в свете увольнений.

Впрочем, дела у некоторых других игровых студий Amazon обстоят лучше — для них запланировано расширение. В частности, это касается авторов MMORPG New World и подразделения в Монреале. При этом Amazon всё ещё планирует увеличивать своё присутствие на рынке видеоигр, в том числе и дальше занимаясь их изданием (как было с Lost Ark).

В самой New World, кстати, совсем недавно стартовал первый сезон под названием Fellowship & Fire со свежей сюжетной кампанией, наборами снаряжения, экспедицией и другим всевозможным дополнительным контентом.

Игры,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий