CD Projekt начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt начала работу над сиквелом игры Cyberpunk 2077, так как опубликовала вакансию с поиском новых сотрудников для не анонсированного проекта на своем официальном сайте.

Фото: CD Projekt RED CD Projekt RED

Отмечается, что в объявлении предлагается работа на постоянной основе в новом офисе компании в американском городе Бостон, штат Массачусетс.

В ней также прямо указано, что речь идет о «продолжении Cyberpunk 2077», без указания названия нового проекта.

«Вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нашей новейшей студии в Бостоне и работать над продолжением Cyberpunk 2077? Если это так, не стесняйтесь оставить свое резюме», — говорится в описании.

Ранее сообщалось, что в игре Cyberpunk 2077 было найдено упоминание миссии, которая может относиться к еще не вышедшему DLC под названием Phantom Liberty.