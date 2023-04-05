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33 минуты назад

CD Projekt начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077

Газета.Ru

Польская компания CD Projekt начала работу над сиквелом игры Cyberpunk 2077, так как опубликовала вакансию с поиском новых сотрудников для не анонсированного проекта на своем официальном сайте.

CD Projekt начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077
Фото: CD Projekt REDCD Projekt RED

Отмечается, что в объявлении предлагается работа на постоянной основе в новом офисе компании в американском городе Бостон, штат Массачусетс.

В ней также прямо указано, что речь идет о «продолжении Cyberpunk 2077», без указания названия нового проекта.

«Вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к нашей новейшей студии в Бостоне и работать над продолжением Cyberpunk 2077? Если это так, не стесняйтесь оставить свое резюме», — говорится в описании.

Ранее сообщалось, что в игре Cyberpunk 2077 было найдено упоминание миссии, которая может относиться к еще не вышедшему DLC под названием Phantom Liberty.

В конце 2022 года финансовый директор CD Projekt Петр Нелюбович сообщал, что разработка сиквела игры Cyberpunk 2077 находится на ранней стадии и до этапа предварительного производства проект доберется не раньше 2024 года. По его словам, пока компания в первую очередь сфокусирована на развитии вселенной «Ведьмака».

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