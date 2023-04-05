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35 минут назад

Никаких оргий: в Steam забанили развратную VR-версию Succubus

Игромания.ру

Из каталога Steam исчезла страница Succubus: Hellish Orgy VR от авторов Agony и оригинальной версии самой Succubus.

В Steam забанили развратную VR-версию Succubus
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам разработчиков из Madmind Studio, издание эротического хоррора для шлемов виртуальной реальности забанили без возможности внести какие-то корректировки. Судя по всему, некоторые сцены оказались слишком «острыми» для Steam.

При этом сама Succubus «не пострадала», это же касается и бесплатного обновления Succubus — Unrated, где авторы убрали цензуру и включили дополнительные сцены секса, «адскую» оргию и жестокие мини-игры. Вероятно, что бан связан с добавлением части этого контента в VR-версию проекта.

Ранее разработчики столкнулись с подобными проблемами из-за Agony Unrated, которую убирали из Steam — позже эту версию без цензуры тоже выпустили в виде бесплатного дополнения.

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