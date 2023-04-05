В Steam забанили развратную VR-версию Succubus

Из каталога Steam исчезла страница Succubus: Hellish Orgy VR от авторов Agony и оригинальной версии самой Succubus.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам разработчиков из Madmind Studio, издание эротического хоррора для шлемов виртуальной реальности забанили без возможности внести какие-то корректировки. Судя по всему, некоторые сцены оказались слишком «острыми» для Steam.

При этом сама Succubus «не пострадала», это же касается и бесплатного обновления Succubus — Unrated, где авторы убрали цензуру и включили дополнительные сцены секса, «адскую» оргию и жестокие мини-игры. Вероятно, что бан связан с добавлением части этого контента в VR-версию проекта.