$79.36+1.4186.72+2.10
20 минут назад

Около 95% геймеров хотели бы поиграть в игру по любимому фильму или сериалу

Чемпионат.comиещё 1

Газета «Ведомости» поделилась результатами опроса, которое VK Play проводила в феврале. Темой опроса стало то, насколько сильно геймеры хотят получить игру по любимым фильмам или сериалам. Участие приняли 1,2 тыс. россиян старше 18 лет.

Около 95% геймеров хотели бы поиграть в игру по любимому фильму
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Выяснилось, что 95% геймеров хотят, чтобы по их любимому фильму или сериалу сделали видеоигру. Около 18% респондентов хотели бы сыграть в игру по фильмам «Брат» Алексея Балабанова. В тройку лидеров также входят «Последний богатырь» и мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей».

Среди зарубежных фильмов в опросе лидируют «Шерлок Холмс» и «Аватар» — игровую адаптацию этих картин хотели бы увидеть по 22% опрошенных. Хотя по «Аватару» уже есть одна игра, а ещё один проект в разработке. Среди сериалов в тройке лидеров — «Игра престолов» с 12% голосов, «Остаться в живых» с 11% и «Ходячие мертвецы» — у шоу 11% голосов.

Игры,Шерлок Холмс,Алексей Балабанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий