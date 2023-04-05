В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные игры для консолей

В «М.Видео-Эльдорадо» составили рейтинг самых популярных коробочных версий игр для консолей в первом квартале 2023 года. Как отметили представители ритейлера в сообщении «Игромании», лидером с начала года по продажам стала God of War: Ragnarok. Ниже мы представили пятёрки лучших проектов для разных консолей.
PlayStation 4:
PlayStation 5:
Xbox:
Nintendo Switch:
Также в пресс-службе заметили, что половина проданных игр в январе-марте пришлась на PlayStation 4, тогда как доля PlayStation 5 увеличилось до четверти.
«М.Видео-Эльдорадо»
«Игры для консолей PlayStation продолжают оставаться наиболее популярными у россиян. По итогам января-марта 2023 года на них пришлось более 75% проданных физических изданий, при этом спрос продолжается перераспределяться в сторону консолей PlayStation 5, число владельцев которых продолжает увеличиваться».