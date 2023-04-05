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1 час назад

В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные игры для консолей

Игромания.ру

В «М.Видео-Эльдорадо» составили рейтинг самых популярных коробочных версий игр для консолей в первом квартале 2023 года. Как отметили представители ритейлера в сообщении «Игромании», лидером с начала года по продажам стала God of War: Ragnarok. Ниже мы представили пятёрки лучших проектов для разных консолей.

В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные игры для консолей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

PlayStation 4:

  • Cyberpunk 2077;
  • God of War: Ragnarok;
  • Mortal Kombat 11 Ultimate;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Mortal Kombat X.

PlayStation 5:

  • God of War: Ragnarok;
  • Hogwarts Legacy;
  • «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес»;
  • Grand Theft Auto V;
  • Demon's Souls.

Xbox:

  • Hogwarts Legacy;
  • Back 4 Blood;
  • Just Dance 2022;
  • FIFA 22;
  • Atomic Heart.

Nintendo Switch:

  • Minecraft;
  • F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch;
  • Mortal Kombat 11: Ultimate;
  • Super Mario Odyssey;
  • Bayonetta 3.

Также в пресс-службе заметили, что половина проданных игр в январе-марте пришлась на PlayStation 4, тогда как доля PlayStation 5 увеличилось до четверти.

«М.Видео-Эльдорадо»

«Игры для консолей PlayStation продолжают оставаться наиболее популярными у россиян. По итогам января-марта 2023 года на них пришлось более 75% проданных физических изданий, при этом спрос продолжается перераспределяться в сторону консолей PlayStation 5, число владельцев которых продолжает увеличиваться».

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