В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные игры для консолей

В «М.Видео-Эльдорадо» составили рейтинг самых популярных коробочных версий игр для консолей в первом квартале 2023 года. Как отметили представители ритейлера в сообщении «Игромании», лидером с начала года по продажам стала God of War: Ragnarok. Ниже мы представили пятёрки лучших проектов для разных консолей.