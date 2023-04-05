Читеров в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 ждут «сюрпризы»

Команда античита Ricochet рассказала о планах по борьбе с недобросовестными игроками Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2 в грядущем третьем сезоне.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На стражу честного мультиплеера встанет новый инструмент для изучения Replay, разработанный специально для выявления читеров через повторный просмотр любого завершённого матча, включая рейтинговую игру. В случае последней разработчики будут автоматически собирать и сохранять все данные о высокоранговых матчах и матчах, в которых участвовали подозрительные учётные записи.

Кроме того, команда Ricochet провела плодотворную работу по обнаружению сторонних устройств которые влияют на игровой процесс Call of Duty. Теперь античит сможет распознавать эти устройства на всех платформах и выдавать сначала предупреждение, за которым последуют более серьёзные действия — вплоть до бана.

Игромания.ру

Ниже можно посмотреть несколько примеров того, как Ricochet борется с читерами в настоящее время. Вместе с уже известными мерами разработчики продемонстрировали и некоторые сюрпризы:

Cloaking — скрывает игроков от читеров;

Disarm — полностью разоружает читеров;

Damage Shield — игроки получают специальный барьер, который защищает их от читеров.

Третий сезон Modern Warfare II и Warzone 2 стартует уже 12 апреля. В нём игроков ждёт возвращение культовой снайперской винтовки, новая многопользовательская карта формата 6v6 и не только.

Cloaking

Disarm