Слух: Sony работает над портативной консолью

Ранее в сети начали распространяться слухи о возможном появлении PlayStation Vita 2. Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб решил поделиться тем, что он слышал о новом устройстве.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По его словам, геймерам стоит снизить ожидания. Он рассказал, что слышал только о портативном устройстве с потоковой облачной передачей игр. Какой-то информации о полноценной новой версии PlayStation Vita у него нет.

Таким образом, если верить словам Грабба, потенциальное портативное устройство Sony может быть больше похоже на Logitech G Cloud, чем на Steam Deck или Nintendo Switch. Сама SIE пока не давала никаких комментариев.