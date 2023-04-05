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41 минуту назад

Слух: Sony работает над портативной консолью, но это не совсем PlayStation Vita&nbsp;2

Игромания.ру

Ранее в сети начали распространяться слухи о возможном появлении PlayStation Vita 2. Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб решил поделиться тем, что он слышал о новом устройстве.

Слух: Sony работает над портативной консолью
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, геймерам стоит снизить ожидания. Он рассказал, что слышал только о портативном устройстве с потоковой облачной передачей игр. Какой-то информации о полноценной новой версии PlayStation Vita у него нет.

Таким образом, если верить словам Грабба, потенциальное портативное устройство Sony может быть больше похоже на Logitech G Cloud, чем на Steam Deck или Nintendo Switch. Сама SIE пока не давала никаких комментариев.

Напомним также, что, по слухам, Sony работает над PS5 Pro, релиз которой может состояться уже в конце 2024 года. А вот выхода PS6 вряд ли стоит ожидать раньше 2028 года.

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