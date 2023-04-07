Сравнение дешёвых процессоров для игрового ПК: Ryzen 5 5500 против 5600 и 5600X

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале NJ Tech эксперты протестировали процессоры Ryzen 5 5500, 5600 и 5600X в 15 современных играх. Запускались сборки в играх в 1080p и 1440p.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На YouTube-канале NJ Tech специалисты выяснили, какой будет средняя производительность в играх процессоров Ryzen 5 5500, 5600, 5600X. С характеристиками этих процессоров вы можете ознакомиться ниже.

Видео дня

В Cyberpunk 2077 с DX12, пресетом High, текстурами High средняя частота кадров находилась с RTX 3080 в 1080p на уровне 77 к/с (R5 5500), 84 к/с (R5 5600), 86 к/с (R5 5600X), в 1440p - 76 к/с, 84 к/с, 85 к/с. С RX 6650 XT средний FPS в 1080p равнялся 73 к/с, 82 к/с и 82 к/с.

Ferra.ru

Far Cry 6 запускалась с DX12, пресетом High, TAA. Средний FPS в этом случае равнялся с RTX 3080 в разрешении 1080p - 96 к/с (R5 5500), 110 к/с (R5 5600), 116 к/с (R5 5600X), в разрешении 1440p - 95 к/с, 109 к/с, 113 к/с, с RX 6650 XT - 107 к/с, 123 к/с и 130 к/с соответственно.

Ferra.ru

Shadow of the Tomb Raider шла с DX12, пресетом Highest, TAA. В среднем частота кадров в этой игре с RTX 3080 в 1080p составляла 136 к/с (с R5 5500), 152 к/с (с R5 5600), 154 к/с (R5 5600X), в 1440p - 132 к/с, 136 к/с и 136 к/с; с видеокартой RX 6650 XT показатели равнялись 111 к/с, 111 к/с и 110 к/с соответственно.

Ferra.ru

В Dota 2 с DX11, графикой Best Looking, 100% Scale средняя производительность находилась с RTX 3080 в 1080p на уровне 154 к/с (R5 5500), 170 к/с (R5 5600) и 177 к/с (R5 5600X), в 1440p - 156 к/с, 168 к/с, 176 к/с, с RX 6650 XT - 153 к/с, 163 к/с и 164 к/с.

Ferra.ru

Игра CS:GO запускалась с DX9, настройками Very High, MSAA/FSAA Off, TFx16. Средний FPS в ней составил с RTX 3080 в 1080p - 506 к/с (5500), 574 к/с (5600), 594 к/с (5600X), в 1440p - 502 к/с, 571 к/с, 587 к/с. С видеокартой RX 6650 XT средняя производительность равнялась 400 к/с, 480 к/с, 493 к/с.

Ferra.ru

Вывод

Во всех случаях средняя производительность выше была с процессором 5600X. Но если между ним и Ryzen 5 5600 разница с RTX 3080 в 1080p составляла 3%, в 1440p - 2%, а с RX 6650 XT - 2%, то между 5600X и 5500 она оказалась значительнее: 15%, 13%, 12% соответственно. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.

Характеристики игрового компьютера:

- процессор Ryzen 5 5500/5600/5600X;

- материнская плата Gigabyte X570 Aorus Elite;

- оперативная память DDR4 3200MHz CL16 2x16GB;

- система охлаждения MSI MAG 360 AIO;

- блок питания Corsair RM1000X;

- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated);