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1 час назад

Релиз фанатского VR-мода для Half-Life 2: Episode Two состоится 6 апреля

Игромания.руиещё 1

Авторы из команды The SourceVR Mod Team представили трейлер VR-мода для Half-Life 2: Episode Two, огласив дату релиза — 6 апреля.

Фанатский VR-мод для Half-Life 2: Episode Two выйдет 6 апреля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее энтузиасты перевели в формат виртуальной реальности саму Half-Life 2 и Half-Life 2: Episode One. Релиз модов состоялся 16 сентября 2022 года и 17 марта 2023-го соответственно, причём проекты получили положительные отзывы игроков в Steam.

У Half-Life 2: VR Mod, кстати, уже свыше 4 тысяч рецензий (и 97% «одобрения»), а результаты Episode One пока значительно скромнее — 215 отзывов, хотя оценка тоже высокая. Вероятно, что Episode Two ждёт такой же положительный результат.

В самом трейлере модификации можно увидеть ряд знакомых моментов оригинала, включая как сюжетные сцены, так и различные перестрелки с погонями.

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