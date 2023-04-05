Фанатский VR-мод для Half-Life 2: Episode Two выйдет 6 апреля

Авторы из команды The SourceVR Mod Team представили трейлер VR-мода для Half-Life 2: Episode Two, огласив дату релиза — 6 апреля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее энтузиасты перевели в формат виртуальной реальности саму Half-Life 2 и Half-Life 2: Episode One. Релиз модов состоялся 16 сентября 2022 года и 17 марта 2023-го соответственно, причём проекты получили положительные отзывы игроков в Steam.

У Half-Life 2: VR Mod, кстати, уже свыше 4 тысяч рецензий (и 97% «одобрения»), а результаты Episode One пока значительно скромнее — 215 отзывов, хотя оценка тоже высокая. Вероятно, что Episode Two ждёт такой же положительный результат.