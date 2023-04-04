В сюжетном трейлере The Inquisitor показали мстящего Иисуса

Авторы The Inquisitor показали свежий ролик об игре. Тизер-трейлер посвящён сюжету проекта, а предыстория рассказывается на примере кукол в уличном театре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам достанется роль инквизитора Мордимера Маддердина. Он выслеживает и карает грешников от имени Иисуса Христа — тот не умер от распятья, а сломал свой крест и жестоко покарал своих обидчиков.

Чтобы успешно продвигаться по сюжету, необходимо использовать стратегические навыки, допрашивать подозреваемых и искать улики. Иногда понадобится и грубая сила, а перед героем будет стоять выбор: проявить милосердие или совершить возмездие.