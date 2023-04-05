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2 часа назад

Сделка по продаже российских активов Zara согласована властями

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Правительственная комиссия согласовала сделку по продаже группой Inditex российского бизнеса. Российские активы Zara сможет купить компания Fashion And More Management, которая планирует перезапустить магазины под новыми брендами, сообщает РБК со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

"Известия": бывшие магазины группы Inditex откроются в России уже в апреле
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Евтухов рассказал, что компания Fashion And More Management DMCC имеет офис &laquo;в одной из дружественных стран&raquo;. Inditex передаст ей все свои торговые площадки в России.

Новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию, а магазины готовы к открытию.

Само открытие пройдет в апреле-мае - первые магазины с витринами MAAG могут появиться на Кузнецком Мосту в Москве, где прежде был магазин сети Zara, и в ТРЦ &laquo;Авиапарк&raquo;.

Группа Inditex в марте 2022 года приостановила работу и временно закрыла магазины Zara, Pull&amp;Bear, Bershka, Massimo Dutti, в России. До завершения сделки Inditex выделила &euro;231 млн для поддержания российского бизнеса. В октябре компания заявила о соглашении по продаже российского бизнеса ливанской группе Daher.

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