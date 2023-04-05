"Известия": бывшие магазины группы Inditex откроются в России уже в апреле

Правительственная комиссия согласовала сделку по продаже группой Inditex российского бизнеса. Российские активы Zara сможет купить компания Fashion And More Management, которая планирует перезапустить магазины под новыми брендами, сообщает РБК со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Евтухов рассказал, что компания Fashion And More Management DMCC имеет офис «в одной из дружественных стран». Inditex передаст ей все свои торговые площадки в России.

Новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию, а магазины готовы к открытию.

Само открытие пройдет в апреле-мае - первые магазины с витринами MAAG могут появиться на Кузнецком Мосту в Москве, где прежде был магазин сети Zara, и в ТРЦ «Авиапарк».