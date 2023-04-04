Activision требует удалять воссозданные в Fortnite карты из Call of Duty

В прошлом месяце Fortnite обзавелась новым редактором уровней, который даёт большой простор для реализации своих фантазий. Многие сразу принялись переносить в игру знаменитые локации из других проектов, в том числе и из Call of Duty.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь же Activision начала бороться с воссозданными в Creative 2.0 картами из своего популярного шутера. В частности, из-за жалобы о нарушении авторских прав были удалены ремейки Rust и Shipment — популярных карт, которые обладают компактными размерами и простой структурой. Официально издатель никак не прокомментировал своё решение.

Авторы некоторых карт уже заявили, что больше не будут воссоздавать уровни, защищённые авторским правом. В пользовательском соглашении самой Fortnite Creative 2.0 указан запрет на копирование чужой интеллектуальной собственности, поэтому чистка ряда проектов была лишь вопросом времени.