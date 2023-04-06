Quantum Break внезапно пропала из Steam и магазина Xbox

Пару дней назад стало известно, что из подписки Game Pass пропадёт экшен Quantum Break. Пропажа игры связана с лицензионными проблемами, решить которые обещали в ближайшее время.

Однако ситуация зашла ещё дальше: игру вообще сняли с продаж во всех магазинах. Купить проект нельзя ни через Steam, ни через магазин Xbox. С чем это может быть связано, неизвестно. Примечательно, что об удалении игры из магазинов речи не было.