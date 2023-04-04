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26 минут назад

Ремейк The Last of Us оптимизируют для Steam Deck после исправления ПК-версии

Чемпионат.com

Naughty Dog в социальных сетях сообщила, что пока не будет оптимизировать ремейк The Last of Us под Steam Deck, поскольку это не первостепенная задача. Разработчики хотят довести до ума ПК-версию, а потом заниматься чем-то другим.

Оптимизацию ремейка The Last of Us для Steam Deck отложили
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сыграть в The Last of Us на Steam Deck можно, но на ПК экшен будет работать очень плохо. Именно для лучшей работы его и нужно оптимизировать.

«И хотя мы знаем, что многие из вас хотели бы сыграть в The Last of Us на Steam Deck, мы уделяем внимание в первую очередь исправлениям. Мы будем держать вас в курсе готовности версии для Steam Deck, поскольку пока улучшаем ПК-версию».

Ремейк The Last of Us вышел на ПК с ужасной производительностью. Игра также доступна на PS5.

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