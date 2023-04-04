В 3-м сезоне Call of Duty: Modern Warfare 2 появится культовое оружие

Появились свежие подробности третьего сезона Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2: игроков ждёт возвращение любимого оружия и новая карта формата 6v6.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В первом случае речь идёт о снайперской винтовке FJX Imperium, которая является культовой Intervention из Call of Duty: Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году. Её возвращение подтвердили сами разработчики, после того, как оружие протестировал популярный ютубер FaZe Dirty.

В том же геймплейном ролике можно увидеть новую карту, мрачную и дождливую Pelayo's Lighthouse, которая представляет собой стандартную многопользовательскую карту формата 6v6. Кроме того, некоторые игроки подметили, что на моменте 2:25 появляется дом, напоминающий особняк с карты Estate — всё из той же Modern Warfare 2009 года.

Напомним, что, третий сезон Modern Warfare II и Warzone 2 стартует уже 12 апреля, а межсезонное обновление Reloaded, по слухам, запланировано на 10 мая. Кстати, датамайнеры уже обнаружили изображения и голосовые реплики для новых операторов: Валерии Гарзы, Алехандро Варгаса и Алекса Келлера.