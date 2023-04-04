На Ozon список популярных игр на PC в 2022 году возглавила GTA V

Пресс-служба торговой площадки Оzon в комментарии «Игромании» назвала самые популярные игры для PC среди клиентов маркетплейса за 2022 год.

Так, самой популярной стала Grand Theft Auto V. Второе место занял гоночный симулятор Forza Horizon 5. Замкнул тройку шутер Call of Duty: Ghosts. На четвёртом месте расположился проект Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Последней в топ-5 стала «Angry Birds. Золотая коллекция».

Ранее появилась информация, что в прошлом году на маркетплейсе выросли штучные продажи дисковых игр для компьютеров. Россияне покупали физические носители в два раза чаще, чем в 2021 году.