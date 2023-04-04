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1 час назад

На Ozon список популярных игр на PC в 2022 году возглавила Grand Theft Auto V

Игромания.ру

Пресс-служба торговой площадки Оzon в комментарии «Игромании» назвала самые популярные игры для PC среди клиентов маркетплейса за 2022 год.

На Ozon список популярных игр на PC в 2022 году возглавила GTA V
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, самой популярной стала Grand Theft Auto V. Второе место занял гоночный симулятор Forza Horizon 5. Замкнул тройку шутер Call of Duty: Ghosts. На четвёртом месте расположился проект Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Последней в топ-5 стала «Angry Birds. Золотая коллекция».

Ранее появилась информация, что в прошлом году на маркетплейсе выросли штучные продажи дисковых игр для компьютеров. Россияне покупали физические носители в два раза чаще, чем в 2021 году.

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