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59 минут назад

В России может появиться система общего контроля за компьютерными играми

Мир новостей

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявил, что в стране необходимо организовать систему общего контроля за компьютерными играми, учитывающую множество параметров.

В России может появиться система общего контроля за видеоиграми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий считает, что неправильно ограничиваться только введением возрастной маркировки и перечнем игр, содержащих запрещенную для распространения в РФ информацию. Немким утверждает, что в этой сфере следует применять комплексные меры. Он считает, что новая система контроля должна учитывать все этапы разработки, дистрибуции и эксплуатации видеоигр, а также и базовое цифровое просвещение в этой области.

Депутат обратил внимание, что некоторые эксперты считают подобную схему опасной для российской игровой индустрии. Он же с таким мнением не согласен. В качестве примера он привел то обстоятельство, что издатели уже маркируют книги, теле- и кинопроизводство, и никому никакого ущерба подобные правила не принесли.

Также он полагает, что в РФ необходимо создать внутренний конкурентный рынок игр, чтобы поддержать своих производителей.

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