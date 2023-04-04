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57 минут назад

На страницах игр в PlayStation Store на PS5 начали появляться теги для доступности

Игромания.ру

Sony Interactive Entertainment начала указывать на страницах игр в PS Store на PlayStation 5 теги для доступности. Их получают версии игр как для PS5, так и для PS4.

В PlayStation Store на PS5 начали появляться специальные теги
Фото: Игромания.руИгромания.ру

С помощью этих тегов можно легко проверить наличие той или иной настройки для доступности в любом проекте. Всего доступно более 50 тегов в шести категориях, среди которых:

  • визуальные настройки для доступности — например, более чёткий текст, альтернативные цвета и звуковые подсказки;
  • настройки звука — например, регуляторы громкости и альтернативные визуальные подсказки;
  • настройка субтитров — например, выбор размера субтитров;
  • настройка управления — например, переназначение кнопок, выбор чувствительности и не только;
  • параметры игрового процесса — например, выбор уровня сложности и пропуск головоломок;
  • настройка для общения онлайн — например, транскрипция текстового или голосового чата и не только.

Теги для доступности будут добавляться в PS Store постепенно. Уже известно, что их поддержка есть у следующих игр: Days Gone, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, God of War, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, ремастер «Человека-паука», «Человек-паук: Майлз Моралес», Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal.

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