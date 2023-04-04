В PlayStation Store на PS5 начали появляться специальные теги

Sony Interactive Entertainment начала указывать на страницах игр в PS Store на PlayStation 5 теги для доступности. Их получают версии игр как для PS5, так и для PS4.

С помощью этих тегов можно легко проверить наличие той или иной настройки для доступности в любом проекте. Всего доступно более 50 тегов в шести категориях, среди которых:

визуальные настройки для доступности — например, более чёткий текст, альтернативные цвета и звуковые подсказки;

настройки звука — например, регуляторы громкости и альтернативные визуальные подсказки;

настройка субтитров — например, выбор размера субтитров;

настройка управления — например, переназначение кнопок, выбор чувствительности и не только;

параметры игрового процесса — например, выбор уровня сложности и пропуск головоломок;

настройка для общения онлайн — например, транскрипция текстового или голосового чата и не только.