В PlayStation Store на PS5 начали появляться специальные теги

Sony Interactive Entertainment начала указывать на страницах игр в PS Store на PlayStation 5 теги для доступности. Их получают версии игр как для PS5, так и для PS4.
С помощью этих тегов можно легко проверить наличие той или иной настройки для доступности в любом проекте. Всего доступно более 50 тегов в шести категориях, среди которых:
Теги для доступности будут добавляться в PS Store постепенно. Уже известно, что их поддержка есть у следующих игр: Days Gone, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, God of War, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, ремастер «Человека-паука», «Человек-паук: Майлз Моралес», Ratchet & Clank: Rift Apart и Returnal.