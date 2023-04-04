Asus ROG Ally оказался вдвое мощнее Steam Deck

Автор техноблога Linus Tech Tips опубликовал обзор прототипа ASUS ROG Ally — портативного игрового компьютера, который сравнивают со Steam Deck.

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Ранее уже сообщалось, что устройство от ASUS чуть легче и ярче конкурента от Valve, а также превосходит его по частоте обновления экрана (120 Hz против 60 Hz).

По данным производителя, ROG Ally также выдаёт лучшую производительность, которая при уровне энергопотребления 35 Вт работает лучше Steam Deck в два раза.

ASUS не разрешил блогеру замерять кадровую частоту. По его собственным ощущениям, в Horizon Zero Dawn она составила до 45 FPS, изредка падая до 20 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.