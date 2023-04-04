$77.95+1.5084.62+2.23

Первые тесты портативного игрового ПК от ASUS: он оказался вдвое мощнее Steam Deck

Автор техноблога Linus Tech Tips опубликовал обзор прототипа ASUS ROG Ally — портативного игрового компьютера, который сравнивают со Steam Deck.

Asus ROG Ally оказался вдвое мощнее Steam Deck
© Чемпионат.com

Ранее уже сообщалось, что устройство от ASUS чуть легче и ярче конкурента от Valve, а также превосходит его по частоте обновления экрана (120 Hz против 60 Hz).

По данным производителя, ROG Ally также выдаёт лучшую производительность, которая при уровне энергопотребления 35 Вт работает лучше Steam Deck в два раза.

ASUS не разрешил блогеру замерять кадровую частоту. По его собственным ощущениям, в Horizon Zero Dawn она составила до 45 FPS, изредка падая до 20 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.

Когда ASUS ROG Ally планируется выпустить в продажу и какой будет цена устройства, пока не сообщается.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий