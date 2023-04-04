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42 минуты назад

Пять новшеств Counter-Strike 2, которые все проглядели

Ferra.ru

Наверняка вы уже успели заценить очевидные обновления в Counter-Strike 2. Например, новые звуки, смоки. Но на эти пять фишек вы, скорее всего, даже не обратили внимание.

Перечислены пять неочевидных новшеств Counter-Strike 2
Фото: Ferra.ruFerra.ru
В CS 2 есть не так уж мало неочевидных новшеств.
  1. M4A1-S стреляет быстрее. Пушка осталась со старым уроном и с 20 патронами в магазине, но скорость стрельбы у неё увеличилась.
  2. Долгое оглушение от флешки. Раньше флешка почти не блокировала звуки, а только ослепляла. А сейчас после взрыва гранаты ваш персонаж будет на длительное время оглушён. Так, первые две секунды вы не услышите вообще ничего.
  3. Кровь со временем высыхает. Благодаря этому проще понять, в каких местах соперник был ранен давно.
  4. Матчи завершаются после обнаружения в игре читера. И система при этом теперь находит читеров куда быстрее, чем раньше.
  5. Боты стали умнее. И ими даже можно уже командовать. Хотя пока данная функция через интерфейс игры недоступна, это легко сделать через консоль.
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