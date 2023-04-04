Перечислены пять неочевидных новшеств Counter-Strike 2

Наверняка вы уже успели заценить очевидные обновления в Counter-Strike 2. Например, новые звуки, смоки. Но на эти пять фишек вы, скорее всего, даже не обратили внимание.
Фото: Ferra.ruFerra.ru
В CS 2 есть не так уж мало неочевидных новшеств.
M4A1-S стреляет быстрее. Пушка осталась со старым уроном и с 20 патронами в магазине, но скорость стрельбы у неё увеличилась.
Долгое оглушение от флешки. Раньше флешка почти не блокировала звуки, а только ослепляла. А сейчас после взрыва гранаты ваш персонаж будет на длительное время оглушён. Так, первые две секунды вы не услышите вообще ничего.
Кровь со временем высыхает. Благодаря этому проще понять, в каких местах соперник был ранен давно.
Матчи завершаются после обнаружения в игре читера. И система при этом теперь находит читеров куда быстрее, чем раньше.
Боты стали умнее. И ими даже можно уже командовать. Хотя пока данная функция через интерфейс игры недоступна, это легко сделать через консоль.