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58 минут назад

В Overwatch 2 появится новый герой — саппорт Lifeweaver

Чемпионат.com

Журналисты портала PCGamesN опубликовали интервью с разработчиками Overwatch 2, в котором были раскрыты основные детали нового персонажа Lifeweaver.

В Overwatch 2 появится новый герой — саппорт Lifeweaver
Фото: PCGAMESNPCGAMESN

Позже выяснилось, что информацию о герое запостили до официального анонса от Blizzard, и интервью удалили — однако данные успели стать достоянием общественности.

Lifeweaver, или Ткач Жизни, представит в OW2 Таиланд. Это персонаж поддержки дальнего боя, у которого будет много полезных способностей для команды — ожидается, что из-за этого его будет не так легко освоить.

Умения Ткача Жизни в Overwatch 2:

«Исцеляющий цветок» — способность для лечения. Нужно будет зажать левую кноку мыши и зарядить, после чего направить в нужного союзника и отпустить;

«Залп шипов» — альтернативная атака левой кнопкой, которая позволяет метать шипы, чтобы наносить урон и отвлекать противника;

«Лепестковая платформа» — возможность создать область, которая подбросит вступивших в неё персонажей вверх. Активируется правой кнопкой мыши;

«Хватка жизни» (клавиша Е) — притягивает союзника и даёт ему щит на время полёта;

«Омолаживающий рывок» (Shift) — рывок вперёд, который также восстановляет здоровье;

«Прощальный подарок» — пассивный навык при смерти. Оставляет на месте гибели Ткача предмет, который исцеляет подобравшего его персонажа;

«Древо жизни» — ультимейт. Позволяет посадить дерево, которое сразу восполняет все здоровье и затем постепенно исцеляет союзников рядом, а также блокирует обзор противникам.

Официально Lifeweaver будет представлен завтра вечером. Получить доступ к герою смогут обладатели Боевого пропуска Overwatch 2.

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