Хакерша EMPRESS потеряла часть аудитории из-за первоапрельской шутки

Русская хакерша EMPRESS лишилась нескольких тысяч подписчиков в Telegram из-за первоапрельской шутки. Девушка заявляла, что больше не будет взламывать игры, так как ей предложили работу в Denuvo за $200 тыс. в месяц.
Сегодня Denuvo предложила мне 200 тысяч долларов в месяц за работу в их штаб-квартире. Теперь я, наконец-то, буду надлежащим образом использовать свои навыки и зарабатывать деньги, достойные моего статуса и способностей. Пора вывести Denuvo на новый уровень! Никто не сможет взломать его снова. EMPRESS
Столкнувшись с такой новостью, часть аудитории не задумываясь отписалась от хакерши в знак протеста. Увидев отток подписчиков, EMPRESS решила признаться, что это всего лишь первоапрельская шутка.
Посмотрите на дату — вас обманули, идиоты!
Это одновременно и забавно, и тупо, что уже есть люди, которые просто покинули мой канал, увидев «новость».
Ладно, шут с ними.
Это моя первая попытка первоапрельской шутки. Это глупо, но весело. Так что стоило попробовать! EMPRESS
Учитывая успех EMPRESS со взломом «Хогвартс Легаси», переход такого уровня хакерши на «светлую» сторону означал бы огромные проблемы для других взломщиков игр. Ранее EMPRESS согласилась взломать Resident Evil 4 Remake, но при одном условии. Заглавное фото: Дзен