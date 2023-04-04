Хакерша EMPRESS потеряла часть аудитории из-за первоапрельской шутки

Посмотрите на дату — вас обманули, идиоты!



Это одновременно и забавно, и тупо, что уже есть люди, которые просто покинули мой канал, увидев «новость».



Ладно, шут с ними.



Это моя первая попытка первоапрельской шутки. Это глупо, но весело. Так что стоило попробовать! EMPRESS