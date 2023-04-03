Команда из России впервые за полтора года вышла на мэйджор по Rainbow Six

Таким образом, VP обеспечила себе минимум второе место на Europe League и место на глобальном турнире BLAST R6 Major Copenhagen 2023, который пройдёт в Дании с 24 апреля по 7 мая.

Ранее команды из России пропустили чемпионат мира по Rainbow Six в феврале этого года и три мэйджор-турнира подряд. В последний раз отечественный коллектив был представлен на подобном чемпионате в ноябре 2021-го — в тот состав Team Empire входили четыре из пяти игроков текущего ростера Virtus.pro.