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1 час назад

Команда из России впервые за полтора года вышла на мэйджор по Rainbow Six

Чемпионат.com

Российский состав Virtus.pro по тактическому шутеру Rainbow Six: Siege одержал волевую победу над WYLDE (4:7, 7:5, 7:2) в полуфинальном матче Europe League — главной европейской лиги по R6.

Команда из России впервые за полтора года вышла на мэйджор по Rainbow Six
Фото: VIRTUS.PROVIRTUS.PRO

Таким образом, VP обеспечила себе минимум второе место на Europe League и место на глобальном турнире BLAST R6 Major Copenhagen 2023, который пройдёт в Дании с 24 апреля по 7 мая.

LIQUIPEDIA

Ранее команды из России пропустили чемпионат мира по Rainbow Six в феврале этого года и три мэйджор-турнира подряд. В последний раз отечественный коллектив был представлен на подобном чемпионате в ноябре 2021-го — в тот состав Team Empire входили четыре из пяти игроков текущего ростера Virtus.pro.

Ранее авторы Rainbow Six сняли санкции с Virtus.pro — в прошлом сезоне российская команда выступала под нейтральным тегом Outsiders.

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