Российская стримерша показала косплей на Аду Вонг

Российская стримерша Алина Рин во время одной из прямых трансляций показала косплей на персонажа Аду Вонг из игры Resident Evil 4 Remake. Ролик опубликован на YouTube.

Фото: Телеграм-канал «Alina Rin» Телеграм-канал «Alina Rin»

«Я просто поняла, что у меня есть бадлон, то есть красная водолазка, как у нее», — отметила Рин, представляя поклонникам новый образ.

По сюжету Ада Вонг в Resident Evil 4 Remake носит длинную красную водолазку, которая закрывает не только туловище, но и ноги чуть выше уровня коленей.

Для подчеркивания талии персонаж игры использовала пояс темного цвета, а для ношения оружия и боеприпасов — наплечную кобуру поверх водолазки. Ремни, похожие на наплечную кобуру, нашла и Алина Рин для своего образа.

«У нас размер груди примерно одинаковый. Не у той, что фигурка, а та Ада Вонг, которая в игре», — добавила стримерша.

Однако Рин заверила, что не считает общее сходство с Вонг полноценным косплеем на игрового персонажа. «Буду честна — это скорее закос из подручных средств, но я старалась», — заключила она.

Ранее стримерша Шэрон «Larxa» Ларкс нашла способ победить одного из боссов в Resident Evil 4 Remake с помощью двух куриных яиц.