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20 минут назад

Российская стримерша показала косплей на Аду Вонг

Газета.Ru

Российская стримерша Алина Рин во время одной из прямых трансляций показала косплей на персонажа Аду Вонг из игры Resident Evil 4 Remake. Ролик опубликован на YouTube.

Российская стримерша показала косплей на Аду Вонг
Фото: Телеграм-канал «Alina Rin»Телеграм-канал «Alina Rin»

«Я просто поняла, что у меня есть бадлон, то есть красная водолазка, как у нее», — отметила Рин, представляя поклонникам новый образ.

По сюжету Ада Вонг в Resident Evil 4 Remake носит длинную красную водолазку, которая закрывает не только туловище, но и ноги чуть выше уровня коленей.

Для подчеркивания талии персонаж игры использовала пояс темного цвета, а для ношения оружия и боеприпасов — наплечную кобуру поверх водолазки. Ремни, похожие на наплечную кобуру, нашла и Алина Рин для своего образа.

«У нас размер груди примерно одинаковый. Не у той, что фигурка, а та Ада Вонг, которая в игре», — добавила стримерша.

Однако Рин заверила, что не считает общее сходство с Вонг полноценным косплеем на игрового персонажа. «Буду честна — это скорее закос из подручных средств, но я старалась», — заключила она.

Ранее стримерша Шэрон «Larxa» Ларкс нашла способ победить одного из боссов в Resident Evil 4 Remake с помощью двух куриных яиц.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Оригинальная игра поступила в продажу в 2005 году и до сих пор остается популярной среди игроков на консолях прошлого поколения.

Игры,Косплей,
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