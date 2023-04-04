Российская стримерша показала косплей на Аду Вонг

Российская стримерша Алина Рин во время одной из прямых трансляций показала косплей на персонажа Аду Вонг из игры Resident Evil 4 Remake. Ролик опубликован на YouTube.
«Я просто поняла, что у меня есть бадлон, то есть красная водолазка, как у нее», — отметила Рин, представляя поклонникам новый образ.
По сюжету Ада Вонг в Resident Evil 4 Remake носит длинную красную водолазку, которая закрывает не только туловище, но и ноги чуть выше уровня коленей.
Для подчеркивания талии персонаж игры использовала пояс темного цвета, а для ношения оружия и боеприпасов — наплечную кобуру поверх водолазки. Ремни, похожие на наплечную кобуру, нашла и Алина Рин для своего образа.
«У нас размер груди примерно одинаковый. Не у той, что фигурка, а та Ада Вонг, которая в игре», — добавила стримерша.
Однако Рин заверила, что не считает общее сходство с Вонг полноценным косплеем на игрового персонажа. «Буду честна — это скорее закос из подручных средств, но я старалась», — заключила она.
Ранее стримерша Шэрон «Larxa» Ларкс нашла способ победить одного из боссов в Resident Evil 4 Remake с помощью двух куриных яиц.
Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и S. Оригинальная игра поступила в продажу в 2005 году и до сих пор остается популярной среди игроков на консолях прошлого поколения.